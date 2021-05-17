Сеул, , 13:50 — REGNUM В апреле 2021 года численность занятого молодого населения (15−29 лет) Южной Кореи составила 3,83 млн человек, что на 179 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Известно, что темпы роста показателя в стране оказались самыми высокими с августа 2000 года.

Уровень занятости молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет также вырос в годовом исчислении на 2,6%, до 43,5%. Уровень безработицы также вырос на 0,7%, до 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 652 тыс. человек.

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