Москва, , 13:48 — REGNUM Если говорить о курсах валют, то необходимо помнить, что спрогнозировать их хоть сколько-нибудь точно не может практически никто. Курс валют зависит от мнгогих обстоятельств, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

«Если бы кто-то мог дать прогноз с вероятностью, близкой к 100%, он мог бы каждый раз занимать деньги, инвестировать их на валютном рынке и зарабатывать огромную прибыль.

Тем не менее видно, что даже ведущие инвестиционные банки мира, обладающие наибольшей полнотой информации и наибольшими возможностями для получения кредитов и заключения сделок, периодически теряют большие деньги на валютном рынке.

Что касается указанного в прогнозе глобального цикла сырьевых активов, то это всего лишь прогноз. Достаточно вспомнить, что в июне 2008 года, когда цена нефти стала подбираться к $145 за баррель, аналитики соревновались в оптимистичности прогнозов будущих цен на нефть.

В одной очень уважаемой организации предсказывали, что через год она может достигнуть $250а баррель. Но буквально через пару месяцев начался финансовый кризис, обрушивший цену нефти до $35.

Тем не менее, стоит признать, что доллар постепенно, пока очень медленно, теряет свое место в глобальной экономике. Одна из причин этого — рост китайской экономики и очень высокие и растущие долги США.

Между тем, опыт британского фунта стерлингов показал, что, несмотря на резкое падение доли Великобритании в мировой торговле, уже в 1920-е годы доля фунта в международных резервах была сопоставимой с долларом до 1950-х годов», — пояснил эксперт.

Как сообщало, в ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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