Москва, 17 мая, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Если говорить о курсах валют, то необходимо помнить, что спрогнозировать их хоть сколько-нибудь точно не может практически никто. Курс валют зависит от мнгогих обстоятельств, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Если бы кто-то мог дать прогноз с вероятностью, близкой к 100%, он мог бы каждый раз занимать деньги, инвестировать их на валютном рынке и зарабатывать огромную прибыль.

Тем не менее видно, что даже ведущие инвестиционные банки мира, обладающие наибольшей полнотой информации и наибольшими возможностями для получения кредитов и заключения сделок, периодически теряют большие деньги на валютном рынке.

Что касается указанного в прогнозе глобального цикла сырьевых активов, то это всего лишь прогноз. Достаточно вспомнить, что в июне 2008 года, когда цена нефти стала подбираться к $145 за баррель, аналитики соревновались в оптимистичности прогнозов будущих цен на нефть.

В одной очень уважаемой организации предсказывали, что через год она может достигнуть $250 за баррель. Но буквально через пару месяцев начался финансовый кризис, обрушивший цену нефти до $35.

Тем не менее стоит признать, что доллар постепенно, пока очень медленно, теряет свое место в глобальной экономике. Одна из причин этого — рост китайской экономики и очень высокие и растущие долги США.

Между тем опыт британского фунта стерлингов показал, что, несмотря на резкое падение доли Великобритании в мировой торговле, уже в 1920-е годы доля фунта в международных резервах была сопоставимой с долларом до 1950-х годов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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