Калуга, 17 мая, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Калужской области в летнюю оздоровительную кампания детей и подростков будет задействовано 300 организаций отдыха В бюджете области на эти цели предусмотрено более 194 млн рублей, сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В летнем детском лагере

В настоящее время все загородные оздоровительные учреждения и загородные оздоровительные учреждения санаторного типа, расположенные на территории региона, оснащены охранно-пожарной сигнализацией, системами пожаротушения, полностью имеют периметральное ограждение, системы освещения в ночное время, системы оповещения и средства связи. Оздоровительная кампания будет организована в строгом соответствии с учетом точного исполнения рекомендаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Они содержат ряд серьезных ограничений, ключевое из которых — уменьшение количества заезда детей в одну смену (наполняемость групп, отрядов должна составлять не более 75% от проектной мощности). Накануне и в период летней оздоровительной кампании пройдут комиссионные проверки организаций детского отдыха, расположенных на территории области. Работает телефон «горячей линии» по вопросам организации услуг в сфере отдыха детей.

Предполагается, что оздоровительная кампания 2021 года пройдет в полном соответствии с действующим законодательством. Ее основные задачи — максимальный охват детей, создание условия для их качественного и безопасного отдыха, а также привлечение квалифицированных педагогических и медицинских кадров.