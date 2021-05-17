Москва, , 13:52 — REGNUM На возмещение расходов на перевозку пассажиров в Москве планируется выделить дополнительные средства. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие меры предусмотрены в проекте поправок в закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период.

«5,5 млрд рублей — на возмещение расходов по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом», — сказала чиновник.

По ее словам, эти меры позволят воздержаться от повышения стоимости проезда в поездах МЦД и пригородных электричках.

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