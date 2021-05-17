Ярославль, 17 мая 2021, 13:46 — REGNUM В Ярославле ямочным ремонтом занялось муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхозстрой». Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что декабре 2020 года мэр города пообещал начать ямочный ремонт своими силами — для этого закупили специальное оборудование, а также создали отдельную бригаду в «Горзеленхозстрое».
Правда, от подрядчиков городские власти тоже не отказываются. Как сообщил портал «ЯрНьюс», в конкурсе на проведение ямочного ремонта в мае победило ООО «Ярдорремстрой». Компания была единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе. Теперь она должна выполнить ремонт разными типами асфальта, асфальтобетона и битумной эмульсии.
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