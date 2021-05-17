Ярославль, , 13:46 — REGNUM В Ярославле ямочным ремонтом занялось муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхозстрой». Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.

Ямочный ремонт в Ярославле City-yaroslavl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что декабре 2020 года мэр города пообещал начать ямочный ремонт своими силами — для этого закупили специальное оборудование, а также создали отдельную бригаду в «Горзеленхозстрое».

"С 28 апреля на территории Ярославля специалисты МБУ «Горзеленхозстрой» выполняют работы по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом. За это время их силами отремонтирован 851 квадратный метр асфальтобетонного покрытия. Ремонт прошёл на улицах: Слепнёва, Волжской набережной, Советской, Ушинского, Московском проспекте и Октябрьском мосту», — написал градоначальник.

Правда, от подрядчиков городские власти тоже не отказываются. Как сообщил портал «ЯрНьюс», в конкурсе на проведение ямочного ремонта в мае победило ООО «Ярдорремстрой». Компания была единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе. Теперь она должна выполнить ремонт разными типами асфальта, асфальтобетона и битумной эмульсии.

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