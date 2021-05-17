Лондон, , 13:49 — REGNUM Подростки в английском графстве Эссекс совершили религиозно мотивированное нападение на мужчину. Об этом 17 мая сообщает полиция графства.

«Детективы ведут расследование после сообщений о религиозно мотивированном нападении в Чигуэлле. Офицеры прибыли… после того, как мужчина старше 30 подвергся нападению», — говорится в сообщении полиции Эссекса на странице в соцсети Facebook.

Также указывается, что, предположительно, два подростка около автомобиля мужчины, находившегося за рулем транспортного средства, и стали кричать ему оскорбления религиозного характера.

«Когда мужчина вышел из машины, чтобы ответить им, он подвергся нападению с помощью неизвестного объекта, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что нападавшие в возрасте от 15 до 18 лет украли у потерпевшего телефон и в настоящее время ведется их розыск.

При этом, по данным газеты Mirror, пострадавшим в результате нападения около синагоги стал раввин Рафи Гудвин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в районе Наблуса на Западном берегу реки Иордан была совершена попытка преднамеренного наезда на израильских военнослужащих.