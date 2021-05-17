Москва, 17 мая 2021, 13:51 — REGNUM Вопрос о прекращении работы генерального консула США в Екатеринбурге следует задать российскому МИД. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 17 мая журналистам.
«Я по поводу работы генконсульства рекомендую обратиться к моим коллегам в МИД», — сказал представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу объявила о своём уходе с должности и возращении на родину. При этом она выразила надежду, что скоро консульство на Урале возобновит работу в полном объёме. С 1 апреля генконсульство в Екатеринбурге приостановило оказание визовых услуг гражданам России и консульских услуг гражданам США.
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