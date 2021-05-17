Прага, , 13:43 — REGNUM Владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у армии Чехии во Врбетице, Петер Бернатик-младший мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, которых подозревают в причастности к произошедшему. Такую версию не исключают правоохранительные органы, которые занимаются расследованием взрывов на складах в 2014 году. Об этом 17 мая сообщает издание Respekt.

По данным с мобильного телефона Бернатика удалось установить, что за день до взрыва во Врбетице он в течение 40 минут находился рядом с отелем Corrado в Остраве. Именно там, по версии следствия, размещались агенты российского ГРУ, подозреваемые в причастности к взрыву склада боеприпасов. Эту информацию изданию подтвердили пять достоверных источников, знакомых с ходом расследования.

Что именно Бернатик делал в непосредственной близости от отеля 15 октября 2014 года и зачем он туда поехал, неясно. Сам он на вопросы не отвечал. Его адвокат Радек Ондруш сначала сказал, что он мог стоять на машине на перекрёстке возле отеля, однако позднее заявил, что его подзащитный никогда там не был и ни с кем не встречался.

Далее, как показывают данные с мобильного телефона, Бернатик-младший выехал во Врбетице. На складах он пробыл примерно три часа. Следствие не исключает, что владелец фирмы мог провезти в своем автомобиле, который охрана складского комплекса не досматривала, предполагаемых агентов спецслужб.

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Третье странное обстоятельство за день — это то, что сотрудников на складе не было. Им предоставили отгул на 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у следствия есть только одна версия взрывов на складе вооружения в чешской Врбетице в 2014 году. Она связана с российскими спецслужбами.