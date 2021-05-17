Тула, , 13:40 — REGNUM Метеопредупреждение в связи с аномальной жарой распространено в Тульской области 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 17 мая 2021 года на территории Тульской области местами ожидается жара 30 градусов», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при сильной жаре небоходимо избегать физических нагрузок, употреблять больше жидкости.

По данным Росгидрометцентра, сильная жара в Тульской области продержится 17 и 18 мая. Уже 19 мая будет прохладнее — до +24 градусов, а 20−23 мая дневная температура будет колебаться от +20 до +16 градусов, будет дождливо.