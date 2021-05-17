Мадрид, , 13:40 — REGNUM Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело о «вмешательстве России» в сепаратистский кризис в Каталонии, сообщает 17 мая газета Diario.

Отмечается, что суд принял такое решение в связи с тем, что не удалось найти какие-либо доказательства о возможном вмешательстве Москвы.

Напомним, 13 декабря 2017 года глава минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявила, что власти страны проводят расследование вмешательства иностранных государств в кризис вокруг Каталонии. Коспедаль признала, что вмешательства исходили из России и Венесуэлы. Она тем не менее не стала обвинять напрямую правительства этих стран в подобной деятельности.

О вмешательстве России в референдум в Каталонии как о факте заявлял и действующий сейчас президент США Джо Байден.