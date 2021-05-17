Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM Возраст продажи оружия в Казахстане предложил увеличить председатель комитета административной полиции Мурат Баймукашев 17 мая во время брифинга.

По его словам, депутаты предлагают увеличить возраст, при котором разрешается продажа оружия до 21−24 лет. «Приобретение алкогольных напитков допускается с 21 года, можно посмотреть и по возрастному цензу на приобретение оружия. Это будет целесообразно», — сказал Баймукашев.

Ранее депутат Мажилиса Казахстана Андрей Линник призвал председателя правительства Аскара Мамина пересмотреть требования к системе безопасности школ и увеличить возраст выдачи лицензии на оружие.

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