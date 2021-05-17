Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве планируется увеличить расходы на строительство метрополитена. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие меры предусмотрены в проекте поправок в закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период. Согласно предложенным изменениям, 55 млрд рублей направят на досрочное окончания строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

«А именно восточного участка от станции метро «Каширская» до станции метро «Нижегородская», электродепо «Аминьевское», а также на проектирование и строительство новой линии на участке от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща», — уточнила Зяббарова.

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