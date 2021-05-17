Сеул, , 13:41 — REGNUM В Южной Корее зафиксировано сокращение числа компаний с годовым объёмом продаж более 1 трлн вон (~$882 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательского института Korea CXO Institute.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в стране насчитывалось 204 компании с годовым объёмом продаж более 1 трлн вон (~$882 млн), что на пять компаний меньше, чем годом ранее.

Известно, что в прошлом году в стране насчитывалось 30 компаний с объёмом продаж более 10 трлн вон (~$8,82 млрд), что на две компании меньше, чем в 2019 году.

По данным исследовательского института, продажи южнокорейской компании Samsung Electronics в прошлом году составили 236 трлн вон (~$208 млрд). Отмечается, что технологический гигант удерживает первое место в стране по продажам на протяжении 19 лет подряд.