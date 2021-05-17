Уфа, , 13:38 — REGNUM Аномально жаркая погода и чрезвычайный класс пожароопасности сохранятся в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 18 мая в республике сохранится очень жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 градусов и более, а также чрезвычайный класс пожароопасности.

Отмечается, что кроме этого, в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности и не допускать перегрева тела, кроме этого рекомендуется пить как можно больше воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из-за погодных условий задерживается на неопределённое время матч заключительного тура футбольной Российской Премьер-лиги с участием тульского клуба «Арсенал» и команды «Уфа».