Красноярск, , 13:35 — REGNUM За прошедшие выходные (15 — 16 мая) в Красноярском крае ликвидировали десять лесных пожаров на площади 90,6 га. Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний действовали в девяти районах.

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В тушении принимали участие 148 человек, 26 единиц техники. По предварительным данным, причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём и переход огня с земель иных категорий.

На утро 17 мая в Красноярском крае действовал один лесной пожар площадью 2 га — в Кежемском районе.

В минлесхозе напомнили, что пожароопасный сезон открыт в 56 лесничествах Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует во всех муниципальных образованиях края, за исключением районов Крайнего Севера.

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