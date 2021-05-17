Пермь, 17 мая, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Перми 17 мая на остановке «Сбербанк» сгорел новый автобус, следовавший по маршруту № 15. Обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщают разные паблики в соцсетях.

59.mchs.gov.r Пожарные Перми

По данным информресурсов, автовладельцы, ставшие очевидцами происшествия, хватали огнетушители и принимали участие в тушении огня, который объял весь автобус. На место выезжали две пожарных машины и восемь спасателей.

Погибших и раненых нет. Все 90 пассажиров самостоятельно покинули салон. Причины возгорания выясняют.

В соцсетях появилось фото и видео ЧП. В своих комментариях пермяки в ряде пабликов заметили, что лучше бы операторы помогли тушить пламя до приезда пожарных, чем занимались бы съемками ради хайпа. Другие горожане парируют, что очевидцы реагировали должным образом. Автовладельцы останавливались и выбегали с огнетушителями из машин.

Пермяки активно обсуждают ЧП, недоумевая по поводу ситуации с новым транспортом. «Это наши хвалёные новые автобусы?» — вопрошает Дарья К. Добавим, в городе в рамках реформы происходит обновление общественного транспорта.

«Страшно на таких ездить», — говорит Руслан Д.

«Перегорел на работе», — иронизируют горожане в связи с тем, что в городе установилась экстремальная жара.

Vk.com Цитата из видео с места пожара

«И хорошо, что сгорел, черти-водители окна открывать не разрешают, кондиционер в этих новых автобусах не включают, зато печка жарит в +30 градусов на улице», — выразил свое недовольство Антон К.

«На газе которые ездят, так уже все дребезжат, в салоне духота, потому как нет нормальных форточек. Это же касается и тех, что под пермский период разукрашен», — вторит ему другой подписчик.

Стоит отметить, ранее глава города Алексей Дёмкин поручил до 16 мая проверить работу кондиционеров в общественном транспорте. В своем Instagram-аккаунте градоначальник призвал горожан сообщать номера маршрутов, к которым есть замечания.

Между тем жара в столице региона бьёт рекорды. 16 мая воздух прогрелся до +31,9 °С, рекорд 88-летней давности оказался побит.