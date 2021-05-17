Саратов, , 13:36 — REGNUM В Саратовской области завершилась избирательная кампания по дополнительным выборам депутатов Саратовской областной думы шестого созыва. Предварительно, по области в голосовании приняли участие 105 441 человек, явка составила 30,90%. Об этом 17 мая сообщила председатель избиркома области Ирина Романова.

На участках от политических партий и общественной палаты региона находились около 1,5 тыс. наблюдателей, которые следили за соблюдением избирательного законодательства.

Все четыре депутатских мандата замещены представителями политической партии «Единая Россия». Александр Удалов избран по Волжскому одномандатному избирательному округу №1, Денис Баланов — по Калининскому одномандатному избирательному округу №13, Сергей Чащин — по Марксовскому одномандатному избирательному округу №15, Иван Бабошкин — по Ершовскому одномандатному избирательному округу №19.

По словам председателя ЦИК региона, дополнительные выборы депутатов Саратовской областной думы шестого созыва признаны состоявшимися и действительными. Итоги избирательной кампании утвердят на заседании избиркома области, уточнила Романова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Антроповского района Костромской области выбрали нового главу, им стала Елена Громова. На избирательные участки пришли 37% избирателей, зарегистрированных в районе. В результате наибольшее количество голосов — 51% получила Громова. Второе место с отрывом в 474 голоса занял самовыдвиженец Сергей Виноградов с результатом 27,51%.

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