Новосибирск, , 13:33 — REGNUM На территории Новосибирской области с 11 по 16 мая ликвидировано 910 пожаров. Из них 789 — горение мусора и сухой растительности. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

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Уточняется, что посредством комического мониторинга зафиксированы 703 термические точки, 74% их них — в пяти километрах от населённых пунктов.

«Стоит отметить, если в начале прошедшей недели и ранее пожарно-спасательные подразделения реагировали по сто-двести раз в сутки на возгорания, то сейчас количество таких выездов составляют около 50. Космомониторинг выявил 19 термоточек за 16 мая», — рассказали в ведомстве.

Основная причина ландшафтных пожаров, по данным специалистов, — это пал сухой растительности.