Порт-Морсби, , 13:32 — REGNUM В вооруженной группе батальона «Сепик» в Папуа — Новой Гвинее заявили о готовности вступить в войну с индонезийской армией, чтобы защитить «Движение за свободное Папуа» в провинции Западное Папуа в Индонезии, сообщает Sindonews.

В видео, которое стало вирусным в социальных сетях, добровольцы в военной форме выступили с заявлением против Индонезии.

Вооруженная группа готова присоединиться к сепаратистам в провинции Западное Папуа в Индонезии.

Правительство Индонезии через посольство в Папуа — Новой Гвинее назвало вооруженную группу террористами. Индонезия уважает суверенитет Папуа-Новая Гвинея и попросила власти реагировать на такие угрозы.

Посольство Индонезии также выразило благодарность правительству и народу Папуа — Новой Гвинеи за обеспечение безопасности и благополучие граждан Индонезии, которые работают и живут в стране.