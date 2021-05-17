Москва, , 13:35 — REGNUM В бюджете Москвы на 2021 год и плановый период предлагается увеличить расходы на на развитие железнодорожной инфраструктуры. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о 29 млрд рублей, который планируется дополнительно выделить для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла в целях организации новых линий наземного метро

«И вот это дополнительное финансирование позволит ускорить выполнение строительных работ и обеспечить досрочный запуск пассажирского движения на МЦД-4, крайняя станция «Апрелевка-Железнодорожный», — сказала Зяббарова.