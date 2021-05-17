Токио, , 13:31 — REGNUM В сети появилось первое видео с новым внедорожником Toyota Land Cruiser 300. Ролик с автомобилем размещён на странице kurdistan_automotive_blog в социальной сети Instagram.

Блогерам удалось заснять будущую новинку на охраняемой территории. Однако авторы видео не уточнили, что это за территория. Вероятно, что это стоянка готовой продукции предприятия Toyota в японской префектуре Айти, где будет производиться данный автомобиль.

Внешне новый вседорожник выделяется большой радиаторной решёткой, зауженными фарами и динамическими светодиодными «поворотниками».

В движение автомобиль приводит гибридный агрегат, состоящий из 3,5-литрового мотора мощностью 299 л. с. и электромотора производительностью около 180 л. с.

Ранее компания Toyota зарегистрировала в России кроссовер Venza нового поколения, который является разновидностью модели Harrier, продаваемой в Соединённых Штатах. В архитектуре модели лежит платформа TNGA (GA-K).

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