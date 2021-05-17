Ереван, , 13:35 — REGNUM Переговоры с Баку по ситуации, которая сложилась на азербайджано-армянской границе, будут продолжены 19 мая. Об этом 17 мая сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета безопасности страны.

«Переговоры вчера продолжались до позднего вечера, они возобновятся в среду (19 мая — ред.). Тема переговоров одна: военнослужащие ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении», — сказал он.

Также и. о. армянского премьер-министра добавил, что до того момента, пока подразделения азербайджанской армии не покинули территорию Армению, Ереван будет рассматривать данную ситуацию как кризисную и представляющую угрозу суверенитету, стабильности и территориальной целостности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что в настоящее время на границе Армении и Азербайджана наблюдается тенденция роста напряженности, а на некоторых участках азербайджанские военные ведут себя агрессивно.