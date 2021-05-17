Киев, 17 мая 2021, 13:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отметит 2-летие президентства большой пресс-конференцией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 мая в комментарии изданию Strana.ua.
Подоляк отметил, что в связи с пандемией SARS-CoV-2 формат пресс-конференции может претерпеть изменения, однако на мероприятии ожидается максимальное представительство СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что с 24 августа украинские чиновники прекратят требовать от граждан какие-либо справки в бумажном виде.
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