Киев, , 13:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отметит 2-летие президентства большой пресс-конференцией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 мая в комментарии изданию Strana.ua.

«20 мая состоится пресс-конференция президента. …это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года», — рассказал он.

Подоляк отметил, что в связи с пандемией SARS-CoV-2 формат пресс-конференции может претерпеть изменения, однако на мероприятии ожидается максимальное представительство СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что с 24 августа украинские чиновники прекратят требовать от граждан какие-либо справки в бумажном виде.

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