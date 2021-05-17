Москва, , 13:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин убеждён в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 мая журналистам.

Комментируя ситуацию вокруг Сюнинской области Армении, куда ранее вошли азербайджанские военные, Песков отметил, что Россия и Армения постоянно контактируют. В настоящее время прикладываются энергичные усилия для того, чтобы разрядить напряженность и исправить ситуацию.

Пескова спросили, получил ли Путин письмо, в котором и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян попросил о военной помощи.

«Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы естественно неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что Азербайджан обещал 14 мая вывести своих военных из приграничной Сюникской области, но не выполнил этого полностью. Это вынудило Пашиняна запросить у России военную помощь.

Читайте также: Пашинян запросил военную помощь у России