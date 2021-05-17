Рига, , 13:29 — REGNUM Госконтроль выявил нарушения в порядке выплаты компенсаций сокращенным работникам Латвийского университета, в результате которых такие лица получили на 20 000 евро больше, чем положено по трудовому законодательству. Об этом сообщили в Госконтроле страны, отметив, что теперь этим лицам придется вернуть средства государству.

Сообщается, что в 2019 году ряд сотрудников крупнейшего вуза Латвии был сокращен по взаимному согласию и им была выплачена компенсация. Однако затем эти лица вернулись на свои прежние должности, но полученной части компенсаций не вернули. Отмечается, что компенсация была противозаконно выплачена единовременно, а не в течение двух лет.

С осени 2019 Госконтроль может взыскивать с государственных должностных лиц убытки, которые образовались из-за их нарушений. Нынешний случай — первый по применению данного закона.