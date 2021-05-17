Варшава, , 13:29 — REGNUM 17 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили всего 1 109 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 11 человек.

«По количеству новых заражений это самый низкий показатель с 23 сентября прошлого года. Тогда мы зафиксировали 974 заражения. По количеству смертей за сутки — это рекордно низкий показатель с 21 сентября прошлого года, когда было 5 смертельных случаев за сутки», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 855 190 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 71 675.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.