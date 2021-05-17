Геленджик, Краснодарский край, , 13:28 — REGNUM Комплексные учения по обнаружению и тушению лесных пожаров состоялись на учебном полигоне в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае, сообщили 17 мая в пресс-службе администрации региона.

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Мероприятия позволили оценить, насколько оперативно лесопожарные станции реагируют на возгорания и эффективно используют технические средства пожаротушения, взаимодействуют между собой. Отработанные, слаженные действия в итоге позволят предотвратить распространение пожара и снизить связанные с этим потери», — прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин.

В частности, на учениях формирования краевого лесопожарного центра сократили время прибытия к месту возгорания со средних 20 минут до 12 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшим природным пожаром на территории края в 2020 году стал пожар в заповеднике Утриш в конце августа. Тогда огонь прошёл около 130 га, тушить огонь приходилось с воздуха из-за сложного ландшафта. Ранее власти Кубани заявляли, что для контроля ситуации с пожарами региону не хватает 20 пожарных частей. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявлял о необходимости вводить дополнительные меры по предупреждению природных пожаров в крае.

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