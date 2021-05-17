Москва, , 13:34 — REGNUM В бюджете Москвы на 2021 год и плановый период предлагается увеличить расходы на развитие спортивной инфраструктуры в размере 930,5 млн рублей. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эти средства предлагается направить на досрочное завершение реконструкции в 2021 году, на год раньше запланированного срока, футбольного стадиона с новой стрелковой галереей и плоскостными сооружениями для занятий легкой атлетикой.

Объект располагается в «Спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» системы Москомспорта».

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