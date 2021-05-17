Брянск, 17 мая 2021, 13:33 — REGNUM Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» появится в Брянской области. Площадка для создания регионального военно-патриотического комплекса уже определена, сообщает 17 мая пресс-служба правительства региона.
Центры «Авангард» возведут по всей России в городах с населением 100 тысяч человек и выше до конца 2022 года. В Брянской области местом военно-патриотического комплекса станет центр оздоровления «Деснянка» в городе Жуковка.
Первый центр «Авангард» был учреждён правительством Москвы и Московской области при поддержке Минобороны РФ. За год комплекс принимает более 30 тысяч человек.