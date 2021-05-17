Москва, , 13:25 — REGNUM Сегодня, 17 мая, на нефтяном рынке с открытия торгов преобладает нейтральная динамика, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Нефть марки Brent рано утром поднималась в цене к отметке $69,20 за баррель, делая заявку на тест верхней границы двухмесячного торгового диапазона $60,00−70,00.

Однако к середине дня, под влиянием слегка негативной динамики фондовых индексов, откатилась к уровням открытия сегодняшних торгов $68,70−68,60 за баррель.

Участников торгов сейчас в меньшей степени интересует внутриотраслевая статистка, именно поэтому несмотря на неожиданный рост числа активных нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе (+семь штук), мы увидели пятничный взлет нефтяных котировок на 2,8%.

Очень вероятно, что и на этой неделе внутриотраслевые данные будут в меньшей степени влиять на динамику нефтяных котировок, а основной акцент будет делаться на общие настроения финансовых рынков.

Особенно тесной может быть привязка цен на нефть к динамике американских фондовых индексов, где в ближайшие дни из-за инфляционной угрозы и возможного начала сворачивания мягкой денежно кредитной политики в США, может состояться еще одна попытка уйти на коррекционное снижение.

Техническая картина подтверждает высокую вероятность такого сценария, нефть марки Brent уже находится возле верхней границы широкого торгового диапазона $60−70 за баррель, так что возврат в нижнюю половину этого коридора сейчас выглядит базовым сценарием.

Для активации такого сценария в рамках сегодняшних торгов, достаточно пробить нижнюю границу дневного торгового диапазона $68,30−69,30 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть снова стремится к ключевому уровню $69