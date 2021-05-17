Москва, , 13:24 — REGNUM В апреле 2021 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло 11 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В январе РУСАДА завело четыре аналогичных дела, в феврале — ни одного, в марте — пять. Таким образом, с начала года агентство открыло 20 дел.

За 2020 год РУСАДА выявило 108 возможных нарушений. В 2019 году таких случаев было 202, в 2018-м — 146.

Читайте также: РУСАДА дисквалифицировало тяжелоатлета Ананяна на четыре года