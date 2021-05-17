Кострома, 17 мая, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал энергетиков за медлительность при восстановлении электроснабжения после урагана. Об этом со ссылкой на администрацию региона передаёт корреспондент ИА REGNUM. Претензии главы региона обращены к руководству филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго».

Https://44.mchs.gov.ru Устранений аварий

"Расчет сил и средств, реакция были не адекватные реальным проблемам, которые сложились в области по состоянию на вечер субботы. При этом отмечаю, что бригады энергетиков, которые ликвидировали последствия шторма, работали хорошо. То есть люди в поле работали хорошо, работали на износ, но управляемость этой ситуацией была крайне низкой», — сказал Ситников.

Как ранее писало ИА REGNUM, в субботу 15 мая из-за непогоды в Костромской области без света остались десятки населённых пунктов в 13 районах региона. Изначально энергетики пытались восстановить электроснабжение своими силами. Днём 16 мая генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский пообещал стянуть в область к вечеру силы энергетиков из 10 регионов России. Губернатор Сергей Ситников считает, что принимать решение об этом следовало утром в воскресенье. В этом случае устранить аварии удалось бы быстрее.

На сегодняшний день устранением порывов на электросетях в Костромской области занимается 767 электриков и 240 единиц техники. Без света на данный момент остаются жители 252 населённых пунктов региона, в них проживают 7 тысяч человек. Восстановить снабжение жителей всех деревень и губернатор поручил «до конца дня» 17 мая.

Серьёзнее всего ураган затронул Макарьевский, Кадыйский, Островский, Нейский, Судиславский, Мантуровский, Антроповский, Кологривский и Парфеньевский районы. Стихия повалила около 2 тысяч деревьев, нарушила кровли и конструкции 128 жилых домов. По сведениям регионального департамента здравоохранения «в той или иной степени» пострадали медицинские организации в 5 районах области.