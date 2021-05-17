Москва, , 13:23 — REGNUM В бюджете Москвы на 2021 год и плановый период предлагается увеличить расходы на строительство амбулаторно-поликлинических учреждений. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на эти цели предлагается дополнительно направить 13,2 млрд рублей, отметила чиновник.

«Направление дополнительного финансирования позволит ускорить строительство 17 поликлиник в соответствии с требованиями [проекта] «Московский стандарт плюс», — сказала Зяббарова.

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