Рига, , 13:20 — REGNUM С понедельника, 17 мая, в Латвии началась добровольная вакцинация от коронавируса COVID-19 подростков в возрасте 16 лет. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства здравоохранения страны.

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Подростки получат вакцину производства BioNTech/Pfizer. Записаться на прививку можно либо через сайт manavakcina.lv, либо по телефону 8989, либо через семейного врача или медучреждение. Кроме того, вакцина доступна в центрах массовой вакцинации.

Согласно национальному законодательству, молодые люди старше 14 лет, желающие получить прививку, не обязаны получать разрешение родителей или опекунов, достаточно их собственного согласия.

По данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают 36 226 молодых людей в возрасте 16 лет.