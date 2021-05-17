Кемерово, , 13:19 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил установить памятник герою-кузбассовцу Николаю Масалову в столице региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

«По решению Сергея Цивилёва в Кемерове появится монумент Николаю Масалову. Губернатор также поручил ускорить процедуру присвоения Масалову звания Героя России (посмертно), — говорится в официальном сообщении. — ️Рядом с памятником планируется возвести храм. Внутри посетители смогут найти специальные интерактивные доски: с помощью них можно узнать о военных подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны. Рядом с храмом установят мемориал, посвященный героям Кузбасса«.Напомним, ранее власти Берлина не поддержали возвращение статуса почётного гражданина столицы Германии Николаю Масалову. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв назвал отказ берлинских властей несправедливым.

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Отметим, что 30 апреля 1945 года, уроженец Кузбасса Николай Иванович Масалов совершил подвиг, когда во время боя спас из-под обстрела маленькую жительницу Берлина, за что ему было присвоено звание почётного гражданина столицы Германии. После объединения Германии он был лишён этого звания.