Москва, , 13:19 — REGNUM На Украине наблюдается дефицит суверенитета, который компенсируется «твердой рукой» внешнего управления. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета. И этот дефицит суверенитета заполняется теми, кто твердой рукой, так сказать, иногда Украину направляет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, всё чаще «твердая рука» направляет Киев в сторону ненавистничества по отношению к России. Песков добавил, что многие решения на Украине принимаются под воздействием внешней силы.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия заинтересована в дружественной и спокойной Украине.

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