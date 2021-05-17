Курган, , 13:19 — REGNUM В Курганской области к 17 мая подтверждены 30 новых случая заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 17 мая выявлено 20 958 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 605 человек, скончались 403 пациента с COVID-19.