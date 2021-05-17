Москва, , 13:17 — REGNUM Конфликт между Израилем и Палестиной представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, заявил 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«То, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов не способствует стабилизации региона. Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.

Власти Палестины планируют обратиться в Международный уголовный суд после ударов Израиля по объектам СМИ в секторе Газа.

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