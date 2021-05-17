Варшава, , 13:15 — REGNUM С 1 июня максимальный перерыв между введением первого и второго компонентов вакцины от COVID-19 будет в Польше сокращен. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter.

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«Мы установим норму, согласно которой второй компонент вакцины от COVID-19 должен быть введен не позднее, чем спустя 35 календарных дней после введения первого. Это будет сделано с целью ускорения процесса вакцинации населения», — отметил он.

Дворчик также напомнил, что в настоящее время в Польше установлены гораздо более длительные максимальные сроки между первым и вторым этапом вакцинации. Так, при вакцинации препаратами Pfizer и Moderna этот срок составляет 42 дня, а AstraZeneса — 84 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.