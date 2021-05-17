Москва, , 13:20 — REGNUM Россия может сыграть существенную роль в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной, так как она находится в тесном контакте с обеими сторонами. Об этом 17 мая заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе онлайн-конференции.

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«Мы думаем, что Россия может сыграть очень важную роль в этом историческом отрезке времени, поскольку у нее контакты с группами сопротивления в Палестине, они сюда приезжают. Также у России хорошие отношения с Израилем», — сказал он.

Также Джалали отметил, что для прекращения насилия в регионе и оказания поддержки народу Палестины, по его мнению, необходимо использовать любые возможности.

«Конечно же, надо поддержать угнетенный народ Палестины. Эти жестокие убийства, гнет и преступления по отношению к палестинскому народу нужно предотвратить любыми имеющимися способами», — отметил посол Ирана в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном конфликт Израиля и Палестины.