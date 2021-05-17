Страсбург, Франция, 17 мая, 2021, 13:34 — ИА Регнум. ЕС не считаетРоссию равноправным партнёром, в Брюсселе настаивают: если Москвахочет развития отношений с ЕС, она должна ориентироваться на его оценки и требования, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 17 мая, комментируя тезисы доклада комитета Европарламента по международным отношениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Как сообщалось ранее, в комитете подготовлен доклад о принципах выстраивания отношений с Россией. В документе, в частности, сказано: «Евросоюзу следует анонсировать стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией», «обозначить готовность предложить потенциальные преимущества в обмен на демократические преобразования в России».

Кроме того, авторы доклада полагают, что «ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными».

"В новой версии европейских подходов к выстраиванию отношений с Россией налицо, казалось бы, некоторый сдвиг в сторону «пряника» (так называемые «стимулы»). Этот сдвиг, однако, не меняет сути принципиальной позиции: Россия не есть равноправный партнёр; если она хочет, чтобы Европейский союз развивал с ней отношения, она должна ориентироваться на его оценки и требования. Более того, наряду с так называемыми «стимулами» европарламентарии усиливают то, что они считают условным «кнутом»: в ход пошли рассуждения о возможном непризнании осенних выборов в Государственную думу.

Полагаю, что содержащийся в проекте доклада ЕП тезис о том, что «ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями», — это первая «проба пера» в практическом проведении в жизнь общей установки США, Великобритании и ЕС на усиление международной изоляции нашей страны, исключение её из так называемого «цивилизованного мира». В континентальной Европе дело к этому ведёт Европейский парламент, а в Великобритании, например, — Королевский институт международных отношений в своём недавнем докладе «Мифы и заблуждения в дебатах о России».