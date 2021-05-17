Токио, , 13:18 — REGNUM Лидеры Южной Кореи, США и Японии могут провести трёхстороннюю встречу в рамках саммита «Большой семёрки» (G7), которая состоится в Великобритании с 11 по 13 июня. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в настоящее время стороны завершают согласование повестки и других деталей трёхстороннего саммита, который станет первой подобной встречей с сентября 2017 года.

Напомним, что в 2017 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, глава США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметим, что 5 мая в Лондоне состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии, а 12 мая — встреча глав спецслужб трёх стран в Токио.

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