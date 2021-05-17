Москва, , 13:15 — REGNUM Поступления от налога на прибыль в бюджет Москвы превзошли ожидаемые показатели. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Доходы по налогу на прибыль в столичном бюджете предлагается увеличить на 92,6 млрд рублей. По словам чиновника, высокий уровень платежей в бюджет обеспечен организациями, относящимися к стабильному сектору экономики.

«По итогам первого квартала более 26% прирост по стабильному сектору по налогу на прибыль зафиксирован. А в целом налог на прибыль увеличился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Все это дает нам основания произвести предлагаемое увеличение плана поступлений по налогу на прибыль на 92,6 млрд рублей и установить новое значение прогноза 896 миллиардов», — сказала Зяббарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост зарплат москвичей почти в полтора раза превысил прогноз