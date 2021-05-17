Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Погибшие в ходе конфликта в сквере Джавахарлала Неру в Екатеринбурге оказались вахтовиками. Об этом сообщил сотрудник железнодорожного вокзала журналистам.

Как передаёт РИА «Накануне», убитые ехали в Новосибирск из Нягани. В Екатеринбурге они планировали лишь сделать пересадку и, скорее всего, решили скоротать время, распивая спиртное.

У вахтовиков даже остались вещи в камере хранения, добавил работник вокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 17 мая 2021 года неизвестный зарезал троих граждан в сквере Джавахарлала Неру. Мужчина оказал сопротивление при задержании, сейчас он находится в больнице.

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