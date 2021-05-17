Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростовской области последний звонок прозвенит почти для 43 тысяч выпускников. Присутствовать на торжественных линейках можно будет и родителям, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 мая.

Торжественные линейки в 2021 году запланированы в обычном формате офлайн-формате. В них примут участие 37 тысяч девятиклассников и 15,4 тысячи одиннадцатиклассников. Все мероприятия будут организованы с учётом санитарных требований.

«Торжественные линейки будут организованы на открытом воздухе при условии обеспечения безопасного расстояния между классными коллективами. Кроме того, рекомендовано участие не более двух родственников при соблюдении социальной дистанции и масочного режима», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Продолжить празднование по случаю последнего звонка разрешено в парках, скверах и на набережных.