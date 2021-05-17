Джакарта, , 13:08 — REGNUM Число жителей Индонезии, полностью привившихся от коронавируса, достигло 9 066 982 человек, сообщает Kompas.

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 13 803 055 человек. В Индонезии привили 1,5 млн медицинских работников, 9,4 млн государственных служащих и 2,8 млн пожилых людей.

Правительство Индонезии нацелено привить 40 349 049 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило отчет от Агентства по надзору за продуктами и лекарствами относительно двух человек в Джакарте, которые умерли после прививки вакциной AstraZeneca.

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