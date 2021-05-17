Уфа, , 13:11 — REGNUM Двух сотрудников полиции обвинили в получении взятки и служебном подлоге в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с июля по октябрь прошлого года фигуранты уголовного дела внесли в базу данных ГИБДД фиктивную информацию и выдали свидетельства о наличии газобаллонного оборудования на четырех автотранспортных средствах, на которых это оборудование установлено фактически не было.

Отмечается, что эти документы давали возможность владельцам автомобилей уменьшить размер транспортного налога.

«За противоправные действия инспекторы получили вознаграждение в общей сумме 29 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые государственные инспекторы территориального отдела ГИБДД МВД РФ не признали, один из них был уволен со службы. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что высокопоставленного сотрудника МВД по Башкирии заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.