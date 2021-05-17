Севастополь, , 13:07 — REGNUM Пожар в храмовой пристройке на территории городской больницы №1 Севастополя ликвидировали утром 17 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в храмовой пристройке территории Городской больницы № 1 имени Пирогова поступило в 09:19. На место было направлено семь отделений, аварийно-спасательная часть, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также оперативная группа Главного управления.

Из соседних с загоревшимся храмом строений эвакуировали священнослужителей и прихожан — 21 человека, в том числе четырёх детей. Для доступа к очагам пожара спасателям пришлось частично разобрать кровлю. В 09:30 возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров, в 09:34 ликвидировали открытое горение. Полная ликвидация возгорания объявлена в 10:07. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.