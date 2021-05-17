Нур-Султан, 17 мая 2021, 13:06 — REGNUM Полиция Казахстана обследует образовательные организации республики на предмет безопасности учащихся. Об этом 17 мая заявил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз на брифинге.
По его словам, министр иностранных дел Ерлан Тургумбаев поручил проверить оснащенность образовательных учреждений системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и охранниками.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая глава Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что власти столицы Казахстана должны извлечь уроки из нападения на казанскую гимназию №175.
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